أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط العام المقبل

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام المقبل، مع تحسن حالة الاقتصاد العالمي.

وقالت المنظمة الموجود مقرها في العاصمة النمساوية فيينا في تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بواقع 4ر1 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو الطلب بواقع 3ر1 مليون برميل يوميا.

كما تفترض أوبك انكماش مخزونات النفط العالمية بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.

وفي الوقت نفسه فإن هذه التوقعات ترتبط بعدم قيام منظمة أوبك وحلفائها في تجمع أوبك+ بالعودة إلى مستويات الإنتاج السابقة.

يشهد تحالف أوبك+، الذي يضم دولا مهمة أخرى منتجة للنفط مثل روسيا، نهاية زيادة مطردة في الإنتاج مع التراجع عن قيود الإنتاج التي سبق فرضها قبل نحو عامين. وقررت المجموعة زيادة الإنتاج مجددًا اعتبارا من سبتمبر المقبل بمعدل 547 ألف برميل يوميا.