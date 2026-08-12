الأمم المتحدة: جيش ميانمار يستخدم طائرات منخفضة التكلفة في هجمات تودي بحياة مدنيين

خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن الجيش في ميانمار يستخدم بشكل متزايد طائرات منخفضة التكلفة، مثل الطائرات الشراعية المزودة بمحركات والطائرات المروحية الصغيرة، في الهجمات الجوية المتصاعدة التي تودي بحياة المدنيين في صراعه مع الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، حسبما جاء في تقرير صدر يوم الثلاثاء.



وفي سياق منفصل، قالت إحدى الجماعات العرقية المسلحة الكبرى التي تقاتل الحكومة في ولاية راخين إن 20 مدنيا قتلوا في غارات شنها الجيش خلال هذا الشهر.

ولم ترد الحكومة العسكرية في ميانمار على الفور لا على التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ولا على المزاعم التي أطلقها الجماعة المعروفة باسم "جيش أراكان".

وصرح الجيش من قبل بأنه لا يهاجم سوى أهداف حربية مشروعة، متهما المسلحين بأنهم إرهابيون.

ويقدم التقرير الصادر عن "آلية التحقيق المستقلة لميانمار"، التي أنشأتها الأمم المتحدة، تفاصيل تحقيق استمر لمدة عام في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش الميانماري والميليشيات التابعة له، فضلا عن الجماعات المسلحة المعارضة.



ووجد التقرير أن الانتهاكات تصاعدت في الفترة المحيطة بالانتخابات التي نظمها الجيش في ديسمبر ويناير وقالت آلية التحقيق المستقلة إنها لاحظت تصعيدا في الهجمات الجوية في الأشهر التي سبقت الانتخابات، وأن هذه الهجمات استمرت دون هوادة بعدها، كما وثق المحققون نمطا من الاحتجاز التعسفي المتعمد والتعذيب والعنف الجنسي.