أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة جدة السعودية حكما بالسجن 5 أشهر على مواطن سعودي نزع كمامته ورفض التجاوب مع تعليمات رجل أمن في مكان عام.

وأشارت النيابة العامة في التحقيقات إلى أن المتهم رفض التعاون مع رجل أمن أثناء عمله الميداني في الواجهة البحرية ورفض إبراز هويته، وحذر رجل الأمن من متابعته، ليتم ضبطه بواسطة دورية أمنية وحررت مخالفة ضده بعدم استخدام الكمامة وتقرر الإفراج عنه بالكفالة وإعلامه بحقوقه النظامية.

وأضافت أن المتهم أقر بعدم تجاوبه مع نداء رجل الأمن ثم عاد وأنكر ذلك، وأفاد بأنه كان يسير في الكورنيش ممسكا الكمامة بيده وخلعها بسبب حرارة الجو وفوجئ برجل الأمن ممسكا به وطلب منه الابتعاد عنه.

وقدم المدعي العام مشهد القبض واعترافات المتهم الأولية وقرر توجيه الاتهام إليه بعدم التجاوب، معتبرا تصرفه فعلا مخالفا للأنظمة.

وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه وقررت سجنه خمسة أشهر، يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية.