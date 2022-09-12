أقدم تجمع مصري في كندا ينظم حفله السنوي بمناسبة 35 عامًا على تأسيسه

نظم نادي النيل بمقاطعة أونتاريو الكندية حفله السنوي، بمناسبة مرور 35 عاما على إنشاء هذا التجمع، وهو أقدم تجمع مصري في كندا.

وحضر الحفل -الذي أقيم بنادي "ليونهيد" للجولف- لفيف من قيادات الجالية المصرية، بجانب العالمة الكندية من أصل مصري الدكتورة هدى المراغي الحاصلة على أرفع وسام مدني في كندا، وزوجها العالم المصري الكبير الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور، وعضو البرلمان ونائب وزير السياحة بأونتاريو شريف سبعاوي، وأعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري.

ووجَّه رئيس نادي النيل الدكتور محمد الحلوجي كلمة، أشاد فيها بجهود أبناء الجالية المصرية خلال السنوات الماضية وتكاتفهم معًا من أجل تقديم خدمات للمصريين في أونتاريو.

وشهد الحفل فقرات ترفيهية، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين بالمنح الدراسية التي يقدمها النادي للطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعات، وهو تقليد حرص النادي عليه منذ تأسيسه بدعم من الأعضاء والمؤسسين.

ويعد نادي النيل أحد أبرز التجمعات المصرية في كندا، وجاء إنشاؤه من تجمع عدد من الأسر المصرية في مدينة تورونتو لتدريس اللغة العربية بجامعة يورك في عام 1984، قبل أن يزيد هذا العدد إلى نحو 50 أسرة من المصريين المهاجرين.

ولعب النادي عبر سنوات دورا رائدا لدعم العقول المصرية المبشرة من خلال مبادرات مقدمة من عدد من العلماء المصريين في كندا، ومن بينهم الدكتورة هدى المراغي أول عميدة لكلية الهندسة في جامعة وندسور، وتشجيع المصريين على الدراسة الجامعية، من خلال تقديم منح للدراسة في كلية الهندسة.

وتهدف الفعاليات التي ينظمها النادي إلى ربط المصريين في كندا بمصر، عبر سلسلة أنشطة اجتماعية، وثقافية، وفنية، وأيضًا رياضية.