وزير الرياضة بملتقى شباب مصر: لا يجب أن يكون الشباب الأقل مشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لأمانة الشباب بحزب مستقبل والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم على استضافة الحزب لفعالية "ملتقي شباب مصر.. مشاركة من أجل الوطن".



وقال إن الشباب الموجود اليوم رسالة عطرة وجزء من مستهدفات وزارة الشباب والرياضة والجمهورية الجديدة الخاصة بالشباب، التي يمكن أن نطلق عليها جمهورية شباب استندت لفكر وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد صبحي، خلال كلمته بملتقي شباب مصر الذي يستضيفه حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشباب بالأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، أن الرسالة كانت واضحة منذ عام ٢٠١٤، عندما قال الرئيس السيسي "يا شباب مصر أنا عارف أنتم عايزين إيه.. وأنا معاكم"، واتضح هذا الدعم من خلال التعليم والتمكين والتطوير من خلال منتديات ومعسكرات أخذت شكل الشباب حيث أصبح كل شيء مرتبط بالشباب في الجمهورية الجديدة منذ تولي الرئيس.



وأضاف صبحي، وزارة الشباب رفعت شعار" وزارة الشباب هي بيت لكل الشباب"، مؤكدا أن التعامل مع كل ما يخص الشباب هو واجب وطني، خاصة أنه يتفق مع رؤية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي التي حولت طاقة وشكل الحكومة المصرية إلى كل ما يهم الشباب، فالشكل العملي الذي نحن بصدده اليوم وهذا التجمع الكبير يوضح أن الشباب ينظم ويقوم ويطور وينمي".



ولفت الوزير إلى أن المستقبل ليس فقط هو المرتبط بالشباب ولكن أيضا الحاضر مرتبط بهم، فهي رؤية مرتبطة بالأمل والطموح والعمل، منوها الشباب يجب أن يدرك أن المجتمع المصري جزء مرتبط من عالم كبير من التحديات لعل آخرها الفساد الاقتصادي العالمي.



وأشار صبحي إلى أنه منذ عامي من ٢٠١٤/٢٠١٣ فإن الرسالة الموجودة ان الشباب لابد أن يكون له دور كبير جدا خاصة فى الاستحقاقات ولا يجوز أن تكون أقل نسبة في الاستحقاقات هي الشباب، مشددا على أهمية توعية الشباب بذلك، فالشباب الموجود منهم من يعمل فى التوعية والوعي وهذا العدد الكبير الموجود من تجمعات كبيرة من احزاب مختلفة فرصة للتوعية".



وتابع: "الفترة القادمة تحتاج للوعي والتوعية ولكن التحدي الكبير بضرورة وجود تواجد شبابي على الأرض، لافتا الي دورهم المجتمعي فى أحيائهم وجامعتهم ونواديهم ومراكز الشباب والأحزاب، مؤكدا أن هذا الملتقى بداية حراك كبير".



وأكد وزير الشباب والرياضة، على مساهمة واستعداد الوزارة بكل امكانياتها فى كل ما يحتاج له الشباب، لافتا الى ان الوزارة دشنت عدد كبير من الكيانات بانفتاح على كل المجتمع، شارك فيها ١٣١ مليونا في برامج متنوعة.



واختتم الوزير: منفتحون على كل ما يهم الشباب المصري، ولن ننظر لكل هذه التكوينات الموجودة الآن ولكن سننظر إلى البلد إلى مصر.