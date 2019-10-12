إصابة 7 مدنيين إثر تفجير إرهابي في ولاية جامو وكشمير الهندية

أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت، إصابة 7 مدنيين على الأقل من بينهم ثلاثة في حالة حرجة في مدينة "سريناغار" الواقعة في ولاية (جامو وكشمير) إثر إلقاء إرهابيين قنبلة يدوية على منطقة تجارية.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أنه تم نقل كافة المصابين إلى المستشفى، مضيفة أن الهجوم الإرهابي وقع بالرغم من التشديد الأمني الذي تشهده الولاية منذ إعلان الهند إلغاء المادة رقم 370 من الدستور التي تمنح الولاية استقلالا ذاتيا، حيث تحاول نيودلهي دمج إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وأعلنت شرطة كشمير، على صفحتها على موقع تويتر، أنه تم تطويق المنطقة بعد الهجوم الإرهابي ولا يزال البحث جاريا عن منفذيه.

وكان إرهابيون قد ألقوا قنبلة يدوية أخرى في الخامس من أكتوبر الجاري في منطقة "أنانتناج" جنوبي إقليم كشمير، ما أدى إلى إصابة نحو 14 شخصا.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".