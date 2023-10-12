بلينكن من تل أبيب: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه، مؤكدا أن حركة المقاومة الإسلامية تسخر مواردها لصنع الصواريخ وحفر الأنفاق.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بثته قنوات إخبارية عربية: "ما فعلته حماس شبيه بما فعله تنظيم داعش في العراق وسوريا".

وأكد بلينكن أن المزيد من المساعدات في طريقها إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة إلى تل أبيب.

ورحب الوزير الأمريكي بتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل، مؤكدا أنها ستقوي الموقف الإسرائيلي في الوقت الرهن.

وشدد بلينكن على أن هناك دعم كاسح في الكونجرس لأمن إسرائيل، على حد قوله.

وأكد أن واشنطن تعمل على إطلاق سراح الرهائن لدى حماس بأسرع كما توسع عملها الدبلوماسي في المنطقة لمنع تصاعد الصراع.

ووصل بلينكن، صباح اليوم، إلى تل أبيب، ضمن جولة أوسع يقوم بها في الشرق الأوسط إظهارا لتضامن واشنطن مع إسرائيل بعد هجوم نفذته حركة حماس، وسعيا لتهدئة الصراع المتفاقم.