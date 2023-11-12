انتشال 7 جثث وضبط أكثر من 800 مهاجر بسواحل تونس

أعلن الحرس الوطني في تونس عن انتشال 7 جثث، بينهم رضيع، وضبط 862 مهاجرا في عمليات هجرة غير نظامية؛ انطلاقا من سواحل الوسط التي تضم بالخصوص ولاية صفاقس.

ومن بين المهاجرين 824 شخصا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء و38 آخرين من تونس جرى ضبطهم، أمس السبت، وفق ما ذكرت إدارة الحرس الوطني في بيان لها.

كما أوقفت السلطات الأمنية 24 شخصا من مهربي البشر والوسطاء، وتم مصادرة مركب بحري، و24 محركا بحريا تستخدم في عمليات الهجرة غير النظامية.

وتجري عمليات التمشيط البحري بشكل يومي على السواحل التونسية التي تعد منصة رئيسية لتدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية القريبة.

ولا يزال الاتفاق النهائي بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة منذ يوليو الماضي لمكافحة الهجرة غير النظامية، معلقا بسبب خلافات تشمل الجانب المالي من الاتفاق.