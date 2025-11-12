ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بالتزامن مع مثول رئيس وزراء إسرائيل أمام المحكمة بتهم فساد تستلزم سجنه في حال إدانته..

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، الأربعاء، من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد.

وسبق لترامب أن طلب أكثر من مرة من هرتسوج العفو عن نتنياهو، ولكن الطلب جاء هذه المرة في رسالة رسمية.

وقال مكتب هرتسوج في بيان: "تلقى الرئيس إسحاق هرتسوج صباح اليوم رسالة موقعة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب".

وأوضح أن ترامب يدعو هرتسوج في الرسالة إلى "النظر في منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ومخاطبا هرتسوج، قال ترامب في رسالته: "في الوقت الذي تتجاوز فيه إسرائيل العظيمة والشعب اليهودي الرائع الأوقات العصيبة التي مرت بها السنوات الثلاث الماضية، أدعوكم من إلى العفو الكامل عن بنيامين نتنياهو".

وبعد أن أعرب هرتسوغ عن "تقديره العميق للرئيس ترامب"، شدد على أنه "يجب على الراغبين في الحصول على العفو تقديم طلب وفقا للقواعد"، بحسب البيان دون إيضاحات.

وتزامن طلب ترامب الرسمي مع مثول نتنياهو الأربعاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.

وإلى جانب محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.