 بالعلم الفلسطيني.. احتجاجات لمحاربين قدامى في واشنطن تطالب برحيل ترامب - بوابة الشروق
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 2:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

بالعلم الفلسطيني.. احتجاجات لمحاربين قدامى في واشنطن تطالب برحيل ترامب

وكالة الأناضول للأنباء
وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول - الأناضول
نشر في: الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 1:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 1:44 م

• ظهر علم فلسطيني ضخم يرفرف أمام مبنى الكابيتول بالعاصمة..

 

تجمع عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في يوم المحاربين القدامى في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

وتجمع مئات المتظاهرين أمام محطة الاتحاد ومبنى الكابيتول، الثلاثاء، رافعين لافتات كتب عليها "ترامب يجب أن يرحل الآن".

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، حيث ظهر علم فلسطيني ضخم يرفرف أمام مبنى الكابيتول، في إشارة إلى ربط المحتجين بين سياسات ترامب الداخلية وموقفه من القضية الفلسطينية.

وظهر محتجون بأزياء حمراء استعراضية، وآخرون يرتدون ملابس ملطخة بطلاء أحمر حاملين لافتة كتب عليها "من الذي لطخت يداه بالدماء؟".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك