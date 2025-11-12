أوبك تسجل ظهور فائض في سوق النفط العالمية

عدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقديراتها لأسواق النفط العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي من العجز إلى الفائض، حيث تجاوز الإنتاج الأمريكي التوقعات بينما زادت المنظمة نفسها من الإمدادات.

وذكرت أوبك في أحدث تقرير شهري لها صدر اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط العالمي تجاوز الطلب بمقدار 500 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة، مقارنةً بعجز قدره 400 ألف برميل وفق تقديرات الشهر السابق. ورفعت أمانة المنظمة، ومقرها فيينا، تقديراتها للإمدادات من خارج أوبك وحلفائها خلال تلك الفترة بمقدار 890 ألف برميل يوميا، وكان أكثر من نصف هذا التغيير مدفوعا بإمدادات الولايات المتحدة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن تجمع أوبك+ للدول المصدرة للبترول ضخ كميات من النفط الخام خلال الربع الثالث تفوق التوقعات. وقادت المملكة العربية السعودية التحالف لتسريع وتيرة استئناف ضخ الإمدادات المتوقفة هذا العام في محاولة لاستعادة حصته السوقية العالمية.

وخلال الشهر الحالي أظهر أعضاء رئيسيون في التجمع أولى علامات خفض وتيرة زيادة الإنتاج، حيث وافقوا على وقف أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026. وأشارت أوبك إلى تباطؤ الطلب الموسمي، على الرغم من أن العديد من المحللين يحذرون من فائض كبير في المعروض في الأسواق العالمية.

كما رفعت أوبك تقديراتها لإجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط في الربع الثالث إلى 81ر22 مليون برميل يوميا، مقابل 27ر22 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

في الوقت نفسه عدلت المنظمة تقديراتها لإمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك+ في عام 2025 حيث أشارت إلى زيادة هذه الإمدادات بمقدار 110 آلاف برميل يوميا فقط.