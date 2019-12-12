رئيس مدينة فوة يتابع حملة كسح مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف الصحي

تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار، حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وأعمال رفع مياه الأمطار من كافة الشوارع الرئيسية والفرعية.

جاء ذلك، تزامنا مع موجة الطقس الممطر التي تضرب المحافظة، حيث دفعت الوحدة المحلية بعدد من السيارات لشفط مياه اﻷمطار من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، ومنها شارع الفتح، ونادى ناصر، والمقابر، ومدخل المدينة، والعبور والسجل المدنى وكورنيش النيل والصاغة.

كما تم فتح الصفايات لصرف مياه الأمطار، وتطهير بالوعات الصرف الصحي، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.