شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP تحقق طفرة في مجال التسويق العقاري

• وتتمكن من بيع كامل وحدات باكورة مشروعاتها العقارية Terrace بالشيخ زايد في أول يوم من طرح المشروع

تمكنت شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP، أحدث عضو في مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان، من تحقيق نجاحا استثنائيا في اول يوم من فتح باب الحجز لمشروع (Terrace) أحدث مشروعات شركة التعمير والإسكان للتطوير والاستثمار العقاري حيث تم بيع كامل وحدات المشروع المستهدف تسويقها وبيعها داخل مصر في أول يوم من طرح المشروع، ومن المخطط إطلاق عدد محدود من الوحدات المميزة ليتم طرحها للمصريين بالخارج.

يقع مشروع "Terrace" على مساحة 31 فدانا بموقع استراتيجي على ربوة مرتفعة بمدينة الشيخ زايد، ومحاط بكافة الخدمات التي تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع، وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 16% فقط ويضم خدمات متنوعة.

جدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان قد أعلن مسبقا عن إطلاق شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP والذي يرأسها المهندس أمجد حسنين بصفته رئيس مجلس الإدارة، ومحمد علوي الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في إطار خطة البنك الاستراتيجية لتطوير مجموعة شركاته، لتكون HDP إضافة جديده متميزة وتصبح الذراع التسويقي والاستثماري للبنك في المجال العقاري لتقديم خدمات التسويق والاستثمار العقاري باحترافية ومهنية.

وتستهدف HDP أن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري في مصر والشرق الأوسط بما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرة واسعة في مجال التسويق والاستثمار العقاري تؤهلها للمنافسة وبقوة في هذا المجال، مع التوسع في التنمية العمرانية التي تعد من اهم اتجاهات الدولة في الوقت الحالي.

وأعرب أمجد حسنين رئيس مجلس الإدارة لشركة HDP، عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققته الشركة لتسويق أولي مشروعاتها بالسوق العقاري المصري، وأكد على ان تسويق مشروع Terrace هو حجر الأساس في استراتيجية الشركة التوسعية والتي تستهدف إطلاق وتسويق سلسة من مشروعات متميزة ومتكاملة الخدمات في مختلف انحاء الجمهورية لتسويقها داخل و خارج مصر، ويرجع الفضل في هذا الإنجاز الي ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان باعتباره الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار 40 عاما وإلى كفاءة الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالشركة.

وقال محمد علوي المدير التنفيذي، إن ما حققته HDP من نجاح غير مسبوق في خلال أيام قليلة يعد طفرة في مجال التسويق العقاري يقف ورائه فريق تسويقي متميز، استطاع تقديم أفضل خدمة للعملاء وتلبية كافة احتياجاتهم وسط إقبال منقطع النظير والذي شهده مقر الشركة منذ فتح باب الحجز للمشروع.