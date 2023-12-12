قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية لن تكون محسومة قبل الساعة الأخيرة من إجرائها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه يُحقق تقدما في عدة محافظات مثل الجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية وغيرها، في حين أن بقية المحافظات غير محسومة حتى الآن.

وأشار إلى أنه لو لم يترشح للانتخابات الرئاسية لكان حزب الوفد (الذي يرأسه) عبارة عن ذكرى، معتبرا أن هذا الاستحقاق يمثل فرصة مواتية للحزب ليكون له مكان على الساحة.

ونوه بأنه اتخذ قرارا بإعادة تشكيل جميع لجان حزب الوفد لتكون بالانتخاب، وذلك عقب انتهاء انتخابات الرئاسة.

ولفت إلى أن لجان حزب الوفد اعتادت أن تكون بالتعيين منذ تأسيسه، على الرغم من أن اللائحة تنص على أن الأصل هو الانتخاب وإذا تعذر يكون التعيين.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».