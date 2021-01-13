السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة بينهم لبنان وتركيا

حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، المواطنين السعوديين من السفر إلى 12 دولة، وذلك اعتبارا من 31 مارس المقبل، إما بسبب انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، أو في ظل عدم الاستقرار في عدد من الدول من بينهم لبنان وإيران وتركيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء أن "وزارة الداخلية حذّرت المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية حرصا من الدولة على سلامة وأمن المواطنين (السعوديين) الراغبين في السفر، وذلك عند حلول موعد السماح بالسفر في 31 مارس المقبل وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول واستمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس".

وأوضحت الداخلية "أن من هذه الدول ليبيا وسورية ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا وروسيا البيضاء"، معلنا أن منع السفر أيضا سيكون إلى "أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها ".

كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلا إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم .