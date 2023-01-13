 خالد الصاوي: ندمت على تأخر الزواج وعدم الإنجاب وفكرت في تبني طفل - بوابة الشروق
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خالد الصاوي: ندمت على تأخر الزواج وعدم الإنجاب وفكرت في تبني طفل

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 6:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 6:23 ص

أكد الفنان خالد الصاوي، ندمه على تأخره في قرار الزواج وعدم الإنجاب، قائلا: "ندمت على كل الحاجات غير الطبيعية اللي عملتها في حياتي في أنى اتجوزت متأخر وأني مخلفتش والخلفة ملهاش علاقة بالسند والضهر ولكن تأخرنا في فكرة الخلفة لما عدى الوقت".

وكشف الفنان خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه فكر في وقت من الأوقات أن يتبنى طفل ولكنه لم يكن متأكد من كون الفكرة صحيحة أم لا، مضيفا: "مكنتش متأكد أنها فكرة صحيحة ولا لا، واللي يقدر يعمل كده ربنا يبارك له ولكن أنا متحرك وبسافر".

وتابع: "مراتي نفسها بتشتكي أني طول الوقت في شغلي مش في البيت وكمان هيبقى في مسئولية زي وجود طفل وأبقى مش قد المسئولية، وأخاف أعملها وأكون مش قدها وممكن أكفل حد ولكن مش عندي لأني ممكن أبوظ حياته أكتر ما أصلحها".

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