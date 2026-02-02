قطر: فتح معبر رفح أمام تنقل الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح

قالت دولة قطر، إن فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة ، أمام حركة تنقل الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة الأوضاع المأساوية للمدنيين، لا سيما في الجوانب الإنسانية والصحية.

وشددت في بيان لوزارة الخارجية القطرية، مساء الاثنين، على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كاملاً، وفتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام ودون عوائق.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبدأ اليوم الاثنين، تشغيل معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين، خصوصًا الحالات الإنسانية؛ المرضى والجرحى والمصابين ومرافقيهم.