أمير قطر يبحث مستجدات صفقة غزة مع مبعوث ترامب ومسئول بمجلس الأمن القومي

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم في مكتبه في قصر لوسيل، ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وبريت ماكغورك منسق شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

جرى، خلال المقابلة، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع، وفق الديوان الأميري القطري.

وفي وقت سابق، استقبل أمير دولة قطر، وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة خليل الحية.

وجرى خلال المقابلة، استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع، الديوان الأميري القطري.

وجدد أمير قطر، خلال المقابلة، موقف بلاده الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.