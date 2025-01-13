 أمير قطر يبحث مستجدات صفقة غزة مع مبعوث ترامب ومسئول بمجلس الأمن القومي - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2025 7:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أمير قطر يبحث مستجدات صفقة غزة مع مبعوث ترامب ومسئول بمجلس الأمن القومي


نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 7:27 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 7:27 م

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم في مكتبه في قصر لوسيل، ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وبريت ماكغورك منسق شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

جرى، خلال المقابلة، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع، وفق الديوان الأميري القطري.

وفي وقت سابق، استقبل أمير دولة قطر، وفد حركة حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة خليل الحية.

وجرى خلال المقابلة، استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع، الديوان الأميري القطري.

وجدد أمير قطر، خلال المقابلة، موقف بلاده الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك