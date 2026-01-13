مسئول أممي يدعو إلى وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين بإيران

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري للعنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى وجود تقارير تفيد بمقتل المئات واعتقال الآلاف خلال موجة من المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وقال تورك في بيان له، اليوم الثلاثاء: "يجب وقف قتل المتظاهرين السلميين"، مضيفا أن "وصفهم بالإرهابيين لتبرير العنف ضدهم أمر غير مقبول".

وأشار تورك إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2022، قائلا إن المتظاهرين كانوا يطالبون بـ"تغييرات أساسية" في نظام الحكم في البلاد، "وكان رد فعل السلطات - مرة أخرى - هو استخدام القوة الوحشية لقمع المطالب المشروعة بالتغيير".

وأضاف: "لا يمكن أن تستمر دوامة العنف المروع هذه".

كما أعرب تورك عن "قلقه البالغ" لسماعه بعض التصريحات العلنية الصادرة عن مسؤولين قضائيين، والتي تشير إلى إمكانية استخدام عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين من خلال اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة.