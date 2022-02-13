بايدن يعتزم التباحث هاتفيا مع زيلينسكي بشأن الأزمة الأوكرانية

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التباحث مع الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقلل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت سابق من شأن التوترات الحدودية مع روسيا، قائلا إنه لم يكن هناك "أي تغيير محوري"، في الوضع، على الحدود الأوكرانية والأراضي المحتلة، في الأيام القليلة الماضية.



وحذر بايدن يوم أمس السبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "تكلفة قاسية" لأي تحرك لغزو أوكرانيا.



ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس بوتين الثلاثاء المقبل.



وتوجت مكالمة استمرت لمدة ساعة بين بوتين وبايدن، والتي بدا أنها لم تحرز سوى تقدم محدود، بجولة محمومة من المباحثات بين زعماء ودبلوماسيين عدد من الدول ،بعد أن قالت الولايات المتحدة إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين خلال أسبوع.



ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا.



وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي(الناتو) من أن قيام روسيا بحشد قوات يبلغ قوامها حوالي 130 ألفا بالقرب من حدود أوكرانيا قد يكون استعدادا لغزو الأخيرة ، بما في ذلك عبر بيلاروس من الشمال. ولكن روسيا تنفي ذلك .