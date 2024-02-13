محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يفتتحان مركز طب الأسرة بالمستشفيات الجامعية

شهد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس افتتاح مركز الأسرة الرئيسى بمستشفيات جامعة قناة السويس.

أكد بشارة أهمية التعاون المثمر بين المحافظة وجامعة قناة السويس في كل المجالات وخاصة في مجال الصحة، حيث اتخذت جامعة قناة السويس خطوات سريعة وجادة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفا أن الجامعة تعد بيت الخبرة لخدمة إقليم القناة وسيناء.

وأوضح بشارة أن الإسماعيلية تشهد تطورا ملحوظًا فى القطاع الطبى منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يهدف لتقديم خدمات طبية وصحية عالية الجودة وملائمة لأحدث المعايير العالمية، منوها بأن وجود جامعة قناة السويس يعد قيمة مضافة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والتي تمد المنظومة بالكوادر المدربة و تسهم أيضا في التدريب للكوادر الطبية.

من جهته أكد الدكتور ناصر مندور إنتهاء أعمال تطوير مركز طب الأسرة الرئيسي في وقت قياسي وهو خطوة نحو اعتماد المستشفيات الجامعية للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن الأجهزة الطبية والعيادات بالمركز جاءت وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف مندور أن المركز يهدف لتسهيل الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بجامعة قناة السويس والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالى الإسماعيلية .

فيما أوضح الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أن المركز يضم ٦ عيادات هي عيادة طب أسرة لمناظرة الحالات الحادة والمزمنة وعيادتين للأسنان وعيادة نساء و تنظيم أسرة وعيادة متابعة حمل وعيادة تخصصية باطنة وأطفال وأشعة سينية ومعملى تحاليل طبية، وسيجرى ربط جميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الإسماعيلية لتلقي الخدمات الطبية الأولية بمركز طب الأسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية وفق أعلى معايير الجودة للخدمات الطبية.

يبلغ عدد الملفات المفترض ربطها على المركز نحو 50 ألف فرد طبقا لعدد العاملين بالجامعة وأسرهم، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو٤٠ مليون جنيه.

ويعد مركز طب الأسرة الرئيسى أول منشأة تابعة لجامعة قناة السويس يجرى افتتاحها وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.