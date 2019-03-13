كندا تعلن تعيين وزير الخارجية الأسبق أكسوورثي رئيسا لبعثة مراقبة الانتخابات في أوكرانيا

أعلنت الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، تعيين وزير الخارجية الأسبق لويد أكسوورثي رئيسا لبعثة المراقبة الكندية للانتخابات في أوكرانيا.

وقال وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، في بيان لها، إن "مراقبة الانتخابات هي واحدة من أكثر الطرق شفافية وخاضعة للمساءلة لدعم الديمقراطية. اليوم ، تعلن الحكومة أن لويد أكسوورثي سيعمل كرئيس لبعثة المراقبة الكندية للانتخابات في أوكرانيا."

وأضافت أن أكسوورثي، أكاديمي محترم، ورجل دولة بارز ووزير خارجية كندي سابق، كرس حياته المهنية لقضية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2006 ، شغل منصب رئيس بعثة مراقبة الانتخابات لمنظمة الدول الأمريكية في بيرو، مؤكدة أن ترشيح أكسوورثي هو انعكاس آخر لالتزام كندا العميق والراسخ بتعزيز الديمقراطية في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن أكسوورثي "سيرأس الوفد الكندي لمراقبي الانتخابات على المدى القصير والطويل الذين تم نشرهم في أوكرانيا. وسيراقبون معا جميع جوانب الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، بما في ذلك مراقبة مشاركة النساء والمشردين داخليا والأقليات في العملية الانتخابية.

وقالت إن كندا تقدم أموالا للمبادرات التي تتصدى للأثر السلبي للتضليل في الانتخابات الأوكرانية، لدعم الإصلاح الانتخابي في أوكرانيا وتحسين مشاركة المرأة في الانتخابات.