وزراء خارجية مجموعة السبع يعربون عن قلقهم إزاء التعديلات على النظام الانتخابي في هونج كونج

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع الممثلة لكندا وألمانيا والصين وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للإتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقهم إزاء التعديلات التي فرضتها الصين على النظام الانتخابي في هونج كونج.

وذكر بيان لوزراء خارجية مجموعة السبع صادر من الخارجية الكندية: "نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، متحدون في الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء قرار السلطات الصينية بشكل أساسي لتقويض العناصر الديمقراطية للنظام الانتخابي في هونج كونج. يشير مثل هذا القرار بقوة إلى أن السلطات في الصين القارية مصممة على القضاء على الأصوات والآراء المعارضة في هونج كونج."

وأضاف البيان: "حزمة التغييرات التي وافق عليها الكونجرس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية للنشطاء المؤيدين للديمقراطية والسياسيين، تقوض درجة عالية من الحكم الذاتي في هونج كونج بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

كما تعمل الحزمة على خنق التعددية السياسية، على عكس هدف التحرك نحو الاقتراع العام على النحو المنصوص عليه في القانون الأساسي. علاوة على ذلك، ستحد التغييرات من حرية التعبير، وهو حق مكفول في الإعلان الصيني البريطاني المشترك.

وطالب البيان السلطات الصينية بالوثوق بأهالي هونج كونج في الإدلاء بأصواتهم في مصلحة البلاد، مشددا على أن "مناقشة الآراء المختلفة، وليس إسكاتها، هو السبيل لتأمين الاستقرار والازدهار في هونج كونج."

ودعا الوزراء الصين إلى العمل وفقا "للإعلان الصيني البريطاني المشترك والتزاماتها القانونية الأخرى واحترام الحقوق والحريات الأساسية في هونج كونج، على النحو المنصوص عليه في القانون الأساسي. كما دعوا الصين وسلطات هونج كونج لاستعادة الثقة في المؤسسات السياسية في هونج كونج وإنهاء القمع غير المبرر لأولئك الذين يروجون للقيم الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات."

يأتي ذلك في أعقاب إقرار البرلمان الصيني إدخال تعديلات على النظام الانتخابي في هونج كونج تمنح بكين سلطة منع مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات التشريعية في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.