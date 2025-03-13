مبادرة مطبخ المصرية توزع 230 وجبة رمضانية في أحياء العريش

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، فعاليات اليوم 13 بمبادرة "مطبخ المصرية"، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت إحسان الغالي، مقرر المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، في بيان اليوم الخميس، إنه تم إنتاج 230 من وجبات المبادرة بتجمعات شارعي "العشريني والبحر" في العريش التابعة لقرى حياه كريمة بالمحافظة.

يذكر أن "مطبخ المصرية"، ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياه كريمة، في جميع محافظات الجمهورية.

ويُعد مبادرة "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وتلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.