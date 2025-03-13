قطر تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي

تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدأت دولة قطر اليوم في تقديم إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى الجمهورية العربية السورية، عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في هذا البلد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.

وأوضح صندوق قطر للتنمية، في بيان اليوم، أن الإمدادات القطرية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميجاوات من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيا في محطة «دير علي» بسوريا.

وأشار البيان إلى توزيع الكهرباء على عدة مناطق سورية، من بينها: العاصمة دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، ما سيسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.

وفي سياق متصل، أكد المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، أهمية هذا التعاون في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإقليمي، قائلا: «تمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو تلبية احتياجات الشعب السوري من الطاقة وتعكس التزاما مشتركا بين جميع الأطراف للعمل معا من أجل مصلحة المنطقة».

وأبرز مواصلة دولة قطر، من خلال الصندوق، دعم الأشقاء السوريين والاستجابة لاحتياجاتهم العاجلة، وتعزيز صمودهم لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر الراسخ بدعم الشعب السوري في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية، والمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية وتحقيق مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.



