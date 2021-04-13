إسرائيل تستقبل السائحين الحاصلين على لقاح كورونا

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تعتزم السماح للسائحين الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بدخول البلاد اعتبارا من نهاية مايو المقبل.



وفي مرحلة أولى، سيسمح للمجموعات السياحية بدخول البلاد بعد 23 مايو، طالما يمكن للسائحين إثبات تلقيهم التطعيم، وتقديم شهادة نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا، وفقا للبيان الصادر عن وزارتي الصحة والسياحة.



كانت إسرائيل أغلقت حدودها فعليا بعد تفشي الوباء، ولم تسمح للقادمين من الخارج بدخول أراضهيا إلا في حالات استثنائية.



والسياحة مهمة لاقتصاد إسرائيل، وقد عانت من تأثير الوباء.



والآن، بدأت الحكومة تدريجيا تخفيف القيود بعد التقدم الكبير في برنامج التطعيم وتراجع عدد الإصابات الجديدة والحالات المرضية الشديدة لمرضى كوفيد-19.



وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تعد على نطاق واسع واحدة من أكثر الحملات نجاحا في العالم، سوف يستكمل 5 ملايين شخص قريبا التطعيم بالحصول على الجرعة الثانية.



وقررت إسرائيل أيضا إعادة فتح المدارس على نطاق واسع، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء.



وقررت الحكومة العودة من نظام المجموعات الصغيرة داخل الفصول الدراسية إلى الأعداد العادية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



وقال مكتب نتنياهو إنه سيتم في نفس الوقت إدخال نظام مراقبة للكشف السريع عن أي إصابات.



ومنذ بدء حملة التطعيم في 19 ديسمبر، انخفض عدد الإصابات الجديدة، وعدد الحالات الخطيرة بين المصابين بكورونا في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة.