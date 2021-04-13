شراكة جديدة بين بلاك روك وتيماسيك باسم «دي كربونيزيشن بارتنرز»

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أعلنت شركتا الاستثمار الأمريكية بلاك روك، والسنغافورية تيماسيك، إقامة شراكة جديدة بينهما باسم "دي كربونيزيشن بارتنرز" (شركاء التخلص من الانبعاثات الكربونية),

ستطلق الشراكة الجديدة سلسلة من صناديق الاستثمار والمشروعات التي تركز على الحلول المتقدمة للتخلص من الكربون بهدف تسريع الجهود العالمية للوصول إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة بحلول 2050.

وستركز استثمارات هذه الصناديق على الشركات الناشئة في مجالات منها مصادر الوقود الجديدة وحلول شبكات نقل الطاقة وبطاريات تخزين الطاقة وتقنيات السيارات الكهربائية وذاتية القيادة إلى جانب قطاعات البناء والتصنيع.

وسيدير الصناديق موظفون من الشركتين الأمريكية والسنغافورية، إلى جانب فريق محترف متخصص سيتم توظيفه لجذب الاستثمارات وإدارتها.

وتعتزم بلاك روك وتيماسيك توفير 600 مليون دولار معا كرأسمال أولي لعدة صناديق تعتزم الشراكة الجديدة إطلاقها. وستسعى هذه الصناديق إلى جذب المزيد من الاستثمارات من المستثمرين الملتزمين بالمشاركة في الجهود العالمية للقضاء على الانبعاثات الكربونية، والباحثين عن عائدات مالية مستدامة على المدى الطويل.