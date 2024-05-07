رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسرائيل غير راغبة في اتفاق هدنة

أعرب السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، عن قلقه الشديد إزاء التطورات في رفح، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على رفح تدل على «عدم وجود رغبة إسرائيلية في التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين».

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامي حسام الدين حسين، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، إلى مناقشة مجلس الأمن خلال جلسته المغلقة أمس الإثنين، الطلب الفرنسي حول سبل إيجاد أفق سياسي وتفاوضي لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى تأكيد الولايات المتحدة رفضها الانخراط في المفاوضات إلا بعد التوصل إلى اتفاق خارج الأمم المتحدة ، مشددا أن موقف الاحتلال الإسرائيلي «مناقض ويقف ضد أي موافقات تعلنها حماس»، لا سيما في ظل تصميم نتنياهو على اجتياح رفح تحت ذريعة القضاء على حماس.

ونوه إلى انعقاد الدورة الخاصة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة المقبلة؛ للنظر في ‏مشروع قرار المجموعة العربية، بشأن الاعتراف بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة‎ بموجب قرار التقسيم؛ نظرًا لاستيفائها لشروط العضوية وفق ميثاق الأمم المتحدة لا سيما بعد قرار الفيتو الأمريكي أبريل الماضي.