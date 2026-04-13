مجموعة العشرين تعتزم بحث تداعيات أزمة إيران خلال اجتماعها في واشنطن

من المتوقع أن يناقش وزراء مالية مجموعة العشرين آفاق الاقتصاد العالمي في خضم أزمة إيران المستمرة، وذلك خلال اجتماعهم في واشنطن يوم الخميس القادم.

ومن المنتظر أيضا أن يتبادل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الاقتصادات العشرين المتقدمة والناشئة وجهات النظر بشأن إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام وسلع أخرى نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. ومن المرجح أيضا أن تكون مسألة تخفيف القيود التنظيمية مطروحة على جدول الأعمال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "جيجي".

ومن المقرر أن يشارك كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ومحافظ بنك اليابان "البنك المركزي الياباني" كازو أويدا في الاجتماع.

وسيكون هذا هو أول اجتماع وزاري لمجموعة العشرين هذا العام، في الوقت الذي اختارت فيه الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة المجموعة لعام 2026، عدم عقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في فبراير، رغم أن مثل هذا الاجتماع يُعقد من حيث المبدأ في ذلك الشهر من كل عام.