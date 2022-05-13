قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ملحوظًا على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صلاح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى المصرية»، صباح اليوم الجمعة، أن الأجواء خلال فترة النهار تكون حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معادلة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على المحافظات الموجودة في جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما خلال فترات الليل، أوضحت أن الأجواء تكون لطيفة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلة على جنوب البلاد والمناطق الموجودة في شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها خفيفة ولم تؤثر تمامًا على حركة المرور وتلاشت مع سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن اليوم يشهد نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، فسرعات الرياح تكون ما بين 30 و45 كم/ساعة، ما يزود الإحساس بالأجواء الربيعية اللطيفة خلال فترة المساء، مضيفة أنه من المتوقع أيضًا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، فكل هذه المناطق معرضة لهطول الأمطار الخفيفة وتختلف على مدار اليوم من منطقة إلى أخرى وغير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.