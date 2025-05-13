قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تشهد أي تضخم خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى خلق 46 ألف وظيفة جديدة ضمن ملايين الوظائف التي خلقته إدارته وفرتها خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن في كلمته خلال المنتدى الاستثماري السعودي-الأمريكي الذي عُقد مساء الثلاثاء في الرياض، عن توقيع اتفاقيات «كبيرة جدًا» مع الصين الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة فتح مجال التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى صعيد الوضع الإقليمي، قال إن إيران تعاني في سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن، مضيفا: «لن تجد طريقًا لها إلى شبه الجزيرة العربية وبالتالي الدخول إلى الخليج، إيران تريد تسمية الخليج العربي إلى خليج إيران، لن نقوم بذلك، هل تتوقعون أنني لن أوقف ذلك؟ أوقفت ذلك؛ ولن أجعل هذا يحدث».

وانتقد التحركات والمخططات الإيرانية ضد دول الخليج، قائلا: «بينما يقومون ببناء الأبراج في دبي والرياض، تقوم إيران بوضع العديد من الأمور الإجرامية التي يريدون بها تغيير الأنظمة هناك، بينما تُبنى هنا البنية التحتية والمشاريع الضخمة بشكل لم يره أحد سابقا لعقود طويلة».