المشرعون الأمريكيون يضغطون على قادة البنتاجون لمعرفة تفاصيل التكاليف المرتفعة للحرب الأمريكية على إيران

ضغط المشرعون الأمريكيون على قادة البنتاجون للحصول على تفاصيل التكاليف المرتفعة للحرب الأمريكية على إيران التي وصلت إلى طريق مسدود، وسط مؤشرات على أن الصراع يزيد من أسعار المستهلك في الداخل أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجمهورية الإسلامية سيتم "إبادتها" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وامتنع وزير الدفاع بيت هيجسيث عن إعطاء تفاصيل حول التكاليف، بينما واجه تساؤلات في الكونجرس، خلال جلسة استماع حول طلب الإنفاق الدفاعي الذي يبلغ قمته 1.5 تريليون دولار غير المسبوق للإدارة للعام المقبل.

وقال جولز هيرست، القائم بأعمال المراقب المالي لوزارة الدفاع إن التكلفة التقديرية للحرب ارتفعت إلى حوالي 29 مليار دولار، بعد أن كانت التقديرات السابقة 25 مليار دولار والتي وصفت بأنها منخفضة بشكل غير واقعي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

كما امتنع هيجسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة أيضا عن إعطاء تفاصيل بشأن التقييمات الأمريكية لمستويات مخزون الصواريخ الإيرانية. وتعرضا لضغط بشأن هذه القضية الرئيسية من قبل مشرعين، مشيرين إلى فجوة بين ادعاءات الإدارة، بأنها دمرت معظم الأسلحة في وقت سابق في الصراع والتقارير الأخيرة التي تشير إلى بقاء أعداد أكبر سليمة.