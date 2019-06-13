مسؤول صيني: شؤون هونج كونج شأن داخلي خالص للصين

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قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج للصحفيين، إن "شؤون هونج تعد شأنا داخليا خالصا للصين".

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في هونج كونج، على خلفية احتجاجات على مسودة قانون لتسليم الجناة للصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جينج مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتوخي الحذر في أقوالهما وأفعالهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج.

وقال جينج إنه ليس لديه " علم" بشأن تعرض تطبيق تلجرام للرسائل لهجوم سيبراني، قال مؤسس التطبيق إن مصدره الصين.

وأضاف "الصين تعارض جميع أشكال الهجمات السيبرانية".

وقد ظل المجلس التشريعي لهونج كونج مغلقا اليوم ، حيث تم تعليق النقاش حول مشروع القانون المثير للجدل.

وأعلن المجلس التشريعي عن إغلاقه صباح اليوم الخميس، وسط هطول غزير للأمطار على المتظاهرين القلائل الباقين الصامدين أمامه للاحتجاج على مشروع القانون.