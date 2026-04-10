رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد حاسمة لوقف إطلاق نار دائم بين إيران وأمريكا

وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، بأنها "لحظة حاسمة" لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، أن شريف، ألقى خطابا للشعب، تناول فيه المحادثات مع إيران وأسعار الوقود الحالية في البلاد.

ووصف شريف، المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة بأنها "فرصة تاريخية"، مؤكدا على ضرورة استبدال الحرب بالتفاوض.

وشدد على أن "باكستان ستبذل قصارى جهدها لضمان نجاح المحادثات، وهي مهمة صعبة، والنتيجة بيد الله".

وشكر شريف، طهران وواشنطن على موافقتهما على المحادثات ووقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لتحقيق السلام.

وأضاف أن "استضافة باكستان لهذه المحادثات لحظة فخر ليس لباكستان فحسب، بل للعالم الإسلامي بأسره".

وأشار شريف، إلى أن الأطراف ستُقرر إما مواصلة هذه المحادثات أو التوقف عنها.

وقال: "هذه المرحلة من المحادثات حاسمة في سبيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأوضح شريف، أن نتائج اجتماع إسلام آباد ستحدد ما إذا كانت المحادثات ستستمر أم لا.

وأردف: "هذه المرحلة من المحادثات لحظة حاسمة لاستمرار أو إنهاء العملية في سبيل وقف إطلاق نار دائم".

والسبت، تستضيف إسلام آباد، محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، سيحضر الجولة الأولى من المحادثات.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.