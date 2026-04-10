الرئاسة اللبنانية: إجراء أول محادثات مع إسرائيل بمشاركة السفير الأمريكي

قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، إن لبنان ‌وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي بين سفيريهما في واشنطن اليوم ⁠الجمعة، بمشاركة السفير الأمريكي لدى لبنان.

وأوضح الرئاسة اللبنانية، خلال بيان، أن المكالمة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل ‌لوقف ⁠إطلاق النار وبدء المفاوضات، مضيفا أن الجانبين اتفقا ⁠على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء في ⁠وزارة الخارجية الأمريكية بوساطة ⁠أمريكية.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، إلى إجراء محادثات مباشرة تاريخية مع إسرائيل العدو اللدود لبلاده وذلك بعد شهر من اندلاع الحرب، في وقت تسببت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في نزوح أكثر من مليون لبناني وتدمير أجزاء من بيروت وأثارت توترات ‌طائفية.

لكن خبراء قالوا إنه بعد أن استجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيرا لدعوة الحوار من أجل السلام، بات لبنان في أضعف مواقفه التي تمكنه من تحقيق ذلك، بحسب وكالة رويترز.

وقال مسئول لبناني مقرب من جماعة حزب الله اللبناني لرويترز، طلب عدم كشف هويته، إن "المفاوضات التي ستُعقد بين لبنان وإسرائيل هي عديمة الجدوى، لأن من يُجرونها باسم لبنان لا يملكون أي نفوذ للتفاوض".