صحيفة - ريال مدريد يبيع 10 لاعبين لتمويل صفقة بوجبا

كشفت تقارير صحفية، بريطانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي بيع 10 لاعبين، من أجل تمويل صفقة ضم بطل العالم، لاعب منتخب الديوك الفرنسية في مونديال روسيا .

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن النادي الملكي، يسعى بكل قوته للتعاقد مع لاعب اليونايتد، في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت، اليونايتد يرغب في الحصول على 168.5 مليون يورو, مقابل التخلي عن بوجبا في حين أن النادي الملكي مُستعد لتقديم 151.6 مليون يورو .

واشارت الصحيفة، أنه من أجل توفير نفقات ضم بوجبا يحاول ريال مدريد بيع عشرة لاعبين من أجل القيام بغارة على الفرنسي الذي ينال انتقادات في اليونايتد و قد يسمح له بالرحيل في الفترة الحالية .

وأضافت الصحيفة إلى أن اللاعبين الـ 10 هم : جاريث بيل ، خاميس رودريجيز ، داني سيبايوس ، ماتيو كوفاسيتش ، لوكاس فاسكيز ، بورخا مايورال ، مارتن اوديجارد ، راؤول دي توماس ، ماركو اسينسيو و ايسكو .

يذكر أن نادي يوفنتوس، هو الآخر حريص على استعادة لاعبه مرة أخرى، تدعيم منطقة خط الوسط للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث كشفت تقارير إعلالمية إيطالية، أن نادي السيدة العجوز مستعد لتقديم باولو ديبالا ومبلغ من المال، ومقابل استعادة اللاعب الفرنسى إلى "إليانز ستاديوم" هذا الصيف.