مانشيني: أريد العودة إلى تدريب منتخب إيطاليا

كشف روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، عن موقفه من العودة إلى تدريب منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة.

وقال مانشيني: "سيكون ذلك تحدياً كبيراً، وربما محفوفاً بالمخاطر، لكنه حلم لم أفقده يومًا، الفوز مع المنتخب مختلف تماماً عن أي نادٍ، لقد فزت مع الأندية، لكن التتويج مع إيطاليا له طعم خاص، ما زلت أحلم بكأس العالم".

وسُئل مانشيني؛ هل كان يشعر أن الفوز ببطولة أوروبا كان معجزة؟ فأجاب: "لقد كان شيئاً استثنائياً في وقت صعب. صحيح أن الحظ يلعب دوراً أحياناً، لكننا استحققنا ما أنجزناه. وعلى الجانب الآخر، حُرمنا من التأهل للمونديال بسبب سوء حظ رهيب، 27 تسديدة ضد مقدونيا، وخروج بركلات ترجيح رغم سيطرة كاملة في التصفيات هذه هي قسوة كرة القدم."

وحول تراجع مستوى الكرة الإيطالية، أشار مانشيني إلى عدة أسباب، قائلاً: "عدد اللاعبين الإيطاليين في الأندية تراجع، والشباب لا يحظون بالفرص كما يجب. لا نرى أطفالاً يلعبون في الشوارع كما في الأرجنتين أو البرازيل. كل شيء أصبح أكاديمياً، وهذا يقتل الإبداع المبكر".