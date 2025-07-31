فصائل تقودها حماس: المقاومة الفلسطينية لن تتوقف لحين زوال الاحتلال الإسرائيلي

قالت فصائل تقودها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن المقاومة الفلسطينية لن تتوقف قبل زوال "الاحتلال" وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، وذلك ردا على إعلان نيويورك الذي دعا الحركة إلى إلقاء السلاح.

ودعا إعلان صدر يوم الثلاثاء عن السعودية وفرنسا، بدعم من مصر وقطر وجامعة الدول العربية، حماس إلى نزع سلاحها وتسليمه للسلطة الفلسطينية، التي يقولون إنها يجب أن تحكم جميع الأراضي الفلسطينية، وفقا لوكالة رويترز.

وتسعى السعودية وفرنسا إلى حشد مزيد من الدعم الدولي للإعلان الذي يحدد خطوات نحو تطبيق حل الدولتين.