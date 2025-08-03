أفاد الإعلامي خالد الغندور، في تصريحاته اليوم، أن نادي الزمالك، تحرك من جديد، لضم اللاعب الفلسطيني حامد حمدان من بتروجيت.

وكشف الغندور أن نادي الزمالك، يجدد محاولاته للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الغندور في برنامجه استاد المحور إن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، حريص على فتح باب التفاوض مجددًا مع إدارة بتروجيت، من أجل التوصل لاتفاق بشأن ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم مركز خط الوسط الهجومي، إلى جانب رغبة اللاعب نفسه في ارتداء القميص الأبيض، وهو ما قد يُسهل من إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.