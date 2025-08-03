قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن بعض حالات التعدي على نهر النيل تُركت لعشرات السنوات حتى أصبح البعض يتعامل معها بأنها حق مكتسب.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء السبت: «لا أحد يتقبل أن يُقال له أنت ارتكبت مخالفة منذ 40 سنة وردمت داخل نهر النيل وأخذت جزءًا منه تسببت في حدوث اختناق».

وأوضح أن أغلب الشعب المصري يعيش في منطقة الدلتا، لافتًا إلى أنه مع استمرار التعديات يصعب إيصال المياه إلى هذه المناطق.

ولفت إلى أن القيادة السياسية دخلت هذا الملف بمنتهى الجرأة، ونبهت المواطنين بأن نهر النيل ملك لهم ويجب المحافظة عليه.

وشدد وزير الري، على أنه يتم التعامل في إزالة التعديات بعدالة، مؤكدا أن النهر يلزم أن يأخذ مجراه، وعقب: «من لديهم إنشاءات يجب أن يغادروا على الفور.. أيًا كانت هذه التعديات».

وجدد التأكيد على أن هذه التعديات تتسبب في حدوث اختناقات بما يصعِّب وصول المياه إلى بعض المناطق.