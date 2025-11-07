أمريكا: جامعة كورنيل تعلن التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب لاستعادة التمويل الفيدرالي المعلق

وافقت جامعة كورنيل على دفع 60 مليون دولار وقبول تفسير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقوانين الحقوق المدنية، وذلك من أجل استعادة التمويل الفيدرالي وإنهاء التحقيقات الجارية بحق الجامعة التابعة لرابطة إيفي ليج "التي تضم أشهر 8 جامعات أمريكية".

وأعلن رئيس جامعة كورنيل، مايكل كوتليكوف، اليوم الجمعة، التوصل إلى الاتفاق، قائلا إنه يحافظ على حرية الجامعة الأكاديمية، وفي الوقت ذاته يعيد أكثر من 250 مليون دولار من تمويل الأبحاث الذي كانت الحكومة قد حجبته على خلفية تحقيقات تتعلق بانتهاكات مزعومة لقوانين الحقوق المدنية.

ووافقت الجامعة على دفع 30 مليون دولار مباشرة للحكومة الأمريكية، إضافة إلى 30 مليون دولار أخرى لتمويل أبحاث خاصة بدعم المزارعين الأمريكيين.