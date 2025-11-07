الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن اتفاق روسي أوكراني لوقف النار قرب محطة زابوروجيا

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الجمعة، دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين روسيا وأوكرانيا قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية، بوساطة من الوكالة، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ أعمال إصلاح تهدف إلى تعزيز اتصال الموقع بشبكة الكهرباء ومنع وقوع حادث نووي.

وأوضح جروسي، في بيان، أنه "بعد مشاورات مكثفة ومعقدة مع كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا، اتفقنا على نافذة جديدة لوقف إطلاق النار تتيح المضي في الإصلاحات الإضافية"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

ولفت إلى أن إعادة التيار الكهربائي الخارجي إلى أكبر محطة نووية في أوروبا، الشهر الماضي، "شكَّل تطوراً بالغ الأهمية لأمن وسلامة الطاقة النووية، وأنهى عاشر وأطول انقطاع كامل للكهرباء الخارجية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات ونصف السنة".

واستدرك جروسي: "لكن من الواضح أن وجود خط كهرباء واحد فقط للمحطة لا يكفي، إذ كانت المحطة تملك 10 خطوط قبل الحرب".