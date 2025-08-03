مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بأسوان

لقيت سيدة مصرعها، وأُصيب ثلاثة أشخاص آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بقرية الغنيمية على الطريق الصحراوي الغربي، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان. وتم على الفور نقل الجثة إلى المشرحة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، تحديدًا عند نزلة الغنيمية على الطريق الصحراوي الغربي. وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة ثلاثة آخرين، حيث تم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى النيل التخصصي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لرفع آثاره وتيسير الحركة المرورية على الطريق.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.