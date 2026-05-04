ترامب ينفي مزاعم اتصاله بصحفي في ABC News بعد محاولة اغتياله: هو من اتصل بي ولم أرد

نفى دونالد ترامب ما ورد على لسان الصحفي جوناثان كارل من شبكة ABC News، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ترامب صباح اليوم التالي لمحاولة اغتياله.

وأكد ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، أنه لم يُجرِ أي اتصال بكارل، موضحًا أن «الهجوم كان يستهدفه هو شخصيًا، وليس الصحفي»، على حد تعبيره.

وأضاف أن جوناثان كارل هو من بادر بالاتصال، لكنه لم يرد عليه.

ووصف ترامب ما نُسب إليه بأنه «تقرير غير دقيق»، متهمًا كارل بمحاولة «إظهار نفسه بشكل مهم»، ومشيرًا إلى أن مثل هذه الروايات «ليست مفاجئة» بالنسبة له عندما تصدر عن شبكة ABC.

ولم يصدر تعليق فوري من شبكة ABC News أو من الصحفي جوناثان كارل، ردًا على تصريحات ترامب، حتى وقت نشر الخبر.