مخاوف داخل مانشستر سيتي من انفصال جوارديولا عن زوجته

أفاد تقرير صحفي، أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على وشك الانفصال عن زوجته كريستينا سيرا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل»، يتخوف مانشستر سيتي من التأثير السلبي لهذا الانفصال على تحضيرات الفريق للموسم الجديد، حيث من المرتقب الإعلان عن القرار، في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وأوضحت أن علاقة بيب وكريستينا 30 عامًا، تزوجا رسميًا في عام 2014، واتفقا على الانفصال في ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من توقيع المدرب عقدًا جديدًا مع نادي مانشستر سيتي.

وقدم جوارديولا أسوأ موسم له كمدرب للسيتي في الموسم الماضي.

وصرح بيب سابقًا بأنه سيغادر مانشستر سيتي في عام 2027، بعد انتهاء عقده.