وزير الري: سندخل مرحلة الشح المائي القادح السنوات المقبلة نتيجة الزيادة السكانية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه بالفعل حالة من «الشح المائي» وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما يقارب نصف خط الفقر المائي العالمي.

وأوضح خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد» أن المعدلات الدولية تحدد خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب للفرد سنويا، في حين يبلغ نصيب الفرد في مصر حاليا حوالي 510 إلى 520 مترا مكعبا، مؤكدا أن هذا الرقم يصنف مصر ضمن الدول التي لديها «شح مائي».

وأضاف أن من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى ما دون 500 متر مكعب للفرد في السنوات القادمة؛ نتيجة استمرار الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن ذلك يعني الدخول في مرحلة «الشح المائي القادح»؛ الأمر الذي يجعل الوضع «أصعب».

وشدد أن الدولة «تفهم وتعي ذلك جيدًا»، مشيرا إلى أن التوجيهات الدائمة ترتكز على محاور رئيسية تشمل الحفاظ على كل نقطة مياه، وتطوير أنظمة إعادة استخدام المياه، والتحول إلى أساليب الري الحديث في المناطق التي تسمح بذلك.