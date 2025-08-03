وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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استقبل وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، نظيره الإيراني عباس عراقجي، السبت.

وأشار بيان للخارجية الباكستانية، إلى أنّ إسحاق دار، التقى عراقجي، الذي يرافق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في زيارته الرسمية إلى باكستان.

وبحسب البيان، أجرى الطرفان مباحثات تمهيدية حول القضايا الرئيسية التي سيُناقشها القادة.

وشملت هذه القضايا التطورات الإقليمية، والتجارة الثنائية، والتعاون في مجال الطاقة، وسبل تعزيز المشاورات الدورية وآليات التنسيق بين البلدين.

وأكد الطرفان التزامهما بتعزيز "العلاقات الأخوية" بين باكستان وإيران.

وشددا على "أهمية الحوار المستدام، وتعزيز التعاون في الشؤون الاقتصادية والأمنية.

وفي وقت سابق السبت، وصل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقي بزشكيان، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت لاحق من الزيارة.