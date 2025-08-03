الهند تشير لاستمرار شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب

أشارت الهند إلى أنها ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية إن علاقتها بروسيا "مستقرة وتم اختبارها عبر الزمن" ولا يجب أن ينظر إليها من منظور دولة ثالثة.
وقال راندير جايسوال المتحدث باسم الوزارة، في رد على سؤال بمؤتمر صحفي أسبوعي، إن الموقف الهندي الأوسع نطاقا بشأن احتياجاتها من الطاقة مدفوع بإتاحة النفط في الأسواق والظروف العالمية السائدة.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينوي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البضائع المستوردة من الهند فضلا عن ضريبة إضافية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي.