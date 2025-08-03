أعرب الإعلامي تامر أمين، عن سعادته بعد الحملة الأمنية التي أسفرت عن القبض على عدد من مشاهير «تيك توك» مؤكدا أن فرحته تنبع من «حالة الانتباه» التي أبدتها السلطات والمحامون؛ وليس شماتة في مصير الأشخاص المقبوض عليهم.

وقال خلال برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» : «أنا لست فرحا في الأشخاص؛ ولكن بالحالة نفسها، والفارق كبير، أنا لا أفرح بمصيبة أحد ولا أشمت به، ولا أتمنى الشر لأحد؛ ولكن عندما يعتدي شخص على الحق والعدل والخير؛ فيجب أن ينال عقابه».

وشدد أن الوقت قد حان لضبط الأمور ووضع النقاط على الحروف، موضحا أن موقفه ليس ضد الحرية أو منصات التواصل الاجتماعي أو سعي الشباب لتحقيق مكاسب مادية.

وأعرب عن رفضه القاطع أن يكون الكسب عن طريق «العري، أو الإباحية والانحراف، أو الشذوذ وإشاعة الفجور، والفاحشة وقلة الأدب»، قائلا: «أي شيء يؤدي إلى الشهرة والكسب بطرق شمال؛ نحن ضده».

وحذر من التأثير المدمر لهذه الظاهرة على الأجيال، قائلا: «أنا أنادي منذ شهور وحذرت: يا ناس يا هوه، شبابنا هيتلحس! عندما يجدون أشخاصا بلا محتوى أو قيمة وأصبحوا نجوما وأثرياء يملكون الملايين، دون أن يقول أحد لهم: أنتم فين؟ ما الشباب كله هيتلحس!».

وضرب مثالا بتأثير ذلك على الشباب المجتهد قائلا: «بنتنا التي حصلت على 98% في الثانوية العامة وموتت نفسها في الدراسة وتحلم بأن تكبر وتحقق أحلامها، عندما تجد أن لا أحد يتحدث عنها، والجميع يتحدث عن سوزي الأردنية التي حصلت على 50% ويفرحون ويحتفلون بها، وحصلت على جائزة مليون جنيه على نجاحها في الثانوية العامة بـ 50%، فالبنت التي حصلت على 98% لازم تختل وتتجنن! تقول وأنا ليه عملت في نفسي كده؟ ذاكرت وموتت نفسي وبهدلت أهلي ودخلت طب علشان إيه؟ ما النجاح سهل أهو؟».

واختتم مشددا أن الأمور كان لا بد أن تستقيم، ولا يمكن أن تستقيم إلا بالقانون الذي يعاقب المخطئ؛ وإلا فسنصبح في دولة بلا قانون، مؤكدا أن هذا الأمر لم ولن يحدث في مصر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صانعي المحتوى، وذلك بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، والإساءة للأخلاق العامة، واستخدام الأطفال بشكل غير لائق في الفيديوهات، والتربح من محتوى غير مشروع على منصات التواصل.