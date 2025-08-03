مصرع أب وطفله في حادث تصادم سيارة ملاكي و«سكوتر» بطريق المحلة – كفر الشيخ

شهد الطريق الدولي "المحلة – كفر الشيخ" في نطاق محافظة الغربية، مساء اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة أب ونجله الطفل، إثر اصطدام دراجتهما النارية (سكوتر) بسيارة ملاكي كانت تسير بسرعة زائدة، ما أدى إلى سقوطهما على الأرض ووفاتهما في الحال.

وقد جرى نقلهما بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسكوتر بالطريق الدولي في نطاق دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية، يرافقها عدد من قوات الشرطة السرية والنظامية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الضحيتين هما: عبد الله عصام، ونجله الطفل ريان، وقد فارقا الحياة متأثرين بالإصابات البالغة التي لحقت بهما نتيجة الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.